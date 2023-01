Changement climatique

Publié le 09/01/2023 • Par Sylvie Luneau • dans : actus experts technique, Innovations et Territoires, Régions

Afin de faire face à la sécheresse, le syndicat Vendée Eau retraitera ses eaux usées pour les rendre propres à la consommation.

Chiffres-clés Encadrement : un comité scientifique et d’experts étudie notamment les consé­quences du projet sur le milieu aquatique et l’aspect sociétal.

un comité scientifique et d’experts étudie notamment les consé­quences du projet sur le milieu aquatique et l’aspect sociétal. Contact : Mathilde Coulais, chargée de projet, mathilde.coulais@vendee-eau.fr

[Syndicat Vendée Eau 20 membres • 685 400 hab.] Dès juillet 2022, le préfet de Vendée a enclenché le niveau d’alerte 3 (sur 4) et restreint les usages de l’eau potable, en raison du déficit pluviométrique et d’une forte demande estivale. Selon les études prospectives (1), la retenue de 4 millions de mètres cubes située sur la rivière de la Jaunay, qui sert pour l’alimentation en eau potable du secteur, devrait être déficitaire dès 2025. Fin août 2022, elle n’était remplie qu’à 39 %.

Même en appliquant toutes les solutions possibles, telles les économies d’eau, il manquerait 2 à 3 millions de mètres cubes. Or, à proximité, la station d’épuration des Sables-d’Olonne rejette directement à la mer 1 million de mètres cubes d’eaux épurées, entre les mois d’avril et d’octobre. C’est ainsi qu’a germé ­Jourdain, projet expérimental du syndicat Vendée Eau, qui consiste à installer une unité d’affinage en sortie de station d’épuration et à envoyer ces eaux dans la retenue qui alimente l’usine d’eau potable. Initié dans le cadre du projet européen Demoware entre 2014 et 2017, Jourdain est entré dans sa phase opérationnelle en juillet.

Cinq étapes

L’objectif est de récupérer environ 500 000 mètres cubes d’eau sur les 4,3 millions que la station d’épuration rejette chaque année à la mer. « L’unité d’affinage produira 150 mètres cubes par heure. Elle ne tournera pas en permanence, seulement pendant l’été, lorsque la ressource est sous tension », précise Mathilde Coulais, chargée de projet « réutilisation des eaux usées traitées » à Vendée Eau.

L’unité d’affinage comprend cinq étapes de traitement, constituées de membranes ­d’ultrafiltration, d’osmose inverse basse pression, de désinfection ultraviolet, puis de chloration et de rééquilibrage du pH. Elle fonctionnera à partir de l’été 2023 mais, pendant la première année, l’eau épurée sera renvoyée à la mer.

Un bilan en 2027

Durant l’été 2023, une canalisation de 27 kilomètres amènera l’eau épurée vers une zone végétalisée. Cette ancienne parcelle agricole de quatre hectares sera aménagée pour accueillir différents bassins et plantes aquatiques. Elle servira de zone de transition avant la retenue. Le temps de séjour de l’eau entre la sortie de la station d’épuration et l’entrée dans l’usine d’eau potable de la Jaunay est estimé à environ un mois.

Ce n’est donc qu’en 2024 que l’unité d’affinage alimentera la retenue de la Jaunay. Le démonstrateur fonctionnera pendant trois ans en situation réelle. En 2027, un bilan de l’expé­rimentation sera tiré. S’il est positif, la production d’eau recyclée pourrait atteindre 600 mètres cubes par heure. Par ailleurs, sous réserve d’évolution de la réglementation, le modèle pourrait être dupliqué sur d’autres territoires.

Le budget total du projet sur la période 2018-2026 s’élève à 22 millions d’euros, dont 7,77 millions d’euros provenant de fonds publics (agence de l’eau, région, département, Feder). Outre le coût de l’unité d’affinage (6 millions d’euros), de la canalisation (4 millions) et de la zone végétalisée (1,5 million), il comprend les études et programme de recherche associés­.