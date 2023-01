Déontologie : fonction de policier municipal et notion de conflit d’intérêts

[Fiches pratiques de la police territoriale] Statut-formation

Publié le 06/01/2023 • Par Ingrid Boury • dans : Fiches pratiques de la police territoriale

La fiche du mois de septembre 2019 (réf. 73/06) s'est attachée à la notion de conflit d'intérêts. La fiche du mois de mars 2022 (réf. 92/06) s’est consacrée à l’entrée en vigueur du code général de la fonction publique. La présente fiche vient mettre à jour les références juridiques concernant la notion de conflit d’intérêts.

Définition générale du conflit d’intérêts

Dans l’exercice de ses fonctions, selon l’article L.121-4 du code général de la fonction publique (CGFP), le policier municipal, en tant qu’agent public, doit cesser immédiatement ou prévenir les situations de conflit d’intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver.

Selon l’article L.121-5 du CGFP, le conflit d’intérêts correspond à « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions ». De plus, l’article L.121-1 du CGFP dispose que « l’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Club Prévention-Sécurité E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club Prévention-Sécurité pendant 30 jours J’en profite