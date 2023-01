[Tribune] Commande publique

« Faisons de l’ESS une véritable alternative économique ! »

Publié le 10/01/2023 • Par Auteur associé • dans : Actu Education et Vie scolaire, Actu Santé Social, Opinions

Melita / Adobestock

L’économie sociale et solidaire (ESS) concilie utilité sociale, performance économique et gouvernance démocratique. Pourtant, les associations, actrices historiques de l’ESS, sont de plus en plus fréquemment concurrencées dans le cadre de la commande publique par des acteurs du secteur privé lucratif.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Association et mouvement associatif

Economie sociale et solidaire

Fédération Léo-Lagrange Association d’éducation populaire reconnue d’utilité publique et actrice de l’économie sociale et solidaire