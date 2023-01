Domaine public : un lieu exceptionnel justifie une mise en concurrence

Commande publique

En application du droit de l’Union européenne, le Conseil d’Etat réinstaure l’application des règles de publicité et de mise en concurrence pour certains contrats d’occupation du domaine public.

Fin du match. Le Conseil d’Etat a mis un terme, le 2 décembre (1), au feuilleton juridique concernant le contrat conclu en 2016 entre le Sénat et la Ligue de Paris de tennis (émanation de la Fédération française de tennis, FFT), autorisant cette dernière à ­occuper pour quinze ans une partie de ses dépendances domaniales afin d’y exploiter les six courts situés dans le jardin du Luxembourg, ainsi que les locaux d’accueil, les vestiaires et les sanitaires. Des terrains qui, pour l’anecdote, ont été inaugurés le 11 juin 1939 sur une concession gratuitement accordée par les questeurs du Sénat à la FFT. L’objectif ­initial était de rendre accessible le tennis aux personnes ayant des ­ressources modestes.

La société Paris Tennis aurait bien aimé candidater pour ce contrat, mais il a été passé de gré à gré. Elle a donc demandé à la justice de l’annuler.

Jardin du Luxembourg

Après deux allers-retours entre la cour administrative d’appel et le Conseil d’Etat, ce dernier a finalement donné raison à la société requérante.

Les juges ont considéré que l’attribution par le Sénat d’une convention d’occupation du domaine public pour l’exploitation des terrains de tennis du jardin du Luxembourg aurait dû faire l’objet d’une procédure de ­publicité et de mise en concurrence.Ils justifient cette décisionpar la rareté et le potentiel de cette dépendance domaniale, située dans un lieu exceptionnel : « L’autorisation d’occuper les six courts de tennis doit être regardée comme étant disponible en nombre limité, dès lors que les biens qui en font l’objet, eu égard à leur localisation, à la faible disponibilité des installations comparables à Paris […], ainsi qu’à leur notoriété, sont faiblement substituables pour un prestataire offrant un service de location de courts de tennis et d’enseignement de ce sport dans la région parisienne », explique le Conseil d’Etat.

Impartialité et transparence

Ce qui fait que l’article 12 de la directive « services » (2), imposant que les contrats concernés fassent l’objet d’une procédure de sélection préalable comportant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, s’applique.

L’absence d’une telle procédure de sélection ne justifie pas l’annulation du contrat, selon le Conseil d’Etat, mais « elle fait obstacle à la poursuite de son exécution ». Il a donc décidé que la convention « est résiliée à compter du 1er mars 2023 ».