« Les déchets des particuliers sont aussi concernés par la REP bâtiment »

Les Fiches pratiques techniques sont destinées aux techniciens et ingénieurs des collectivités. Chaque mois, quatre Fiches font le point sur un sujet important pour les services techniques.Les Fiches pratiques techniques de décembre 2022 La Loi LOM et les ...

À ne pas confondre avec l’urbanisme temporaire, l’urbanisme transitoire fait référence à l’aménagement de sites sur une durée allant en moyenne de deux à cinq ans et en vue d’un futur projet urbain. Depuis les années 2010, il est devenu un outil majeur ...

Notre sélection de textes officiels et jurisprudence intéressant les cadres de la filière technique, publiées par le Club Techni.Cités et sur Lagazette.fr entre le 23 et le 29 décembre 2022. ...