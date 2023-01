Quatre troubles du langage qui impactent les apprentissages

Education

Les troubles du langage apparaissent au cours du développement de l'enfant et ont un impact négatif sur sa scolarité, induisant également une grande fatigabilité du fait d'une difficulté pour automatiser certains apprentissages.

Par Fauve Sodade, psychologue scolaire

Des études relèvent que les troubles du langage seraient liés à des facteurs génétiques et environnementaux. Les garçons semblent plus concernés que les filles. Le risque est multiplié par 1,7 lorsqu’on retrouve un retard de langage chez un autre membre de la famille, il est multiplié par 3 si plus de 2 membres sont concernés.

La dyslexie

La dyslexie toucherait 5 à 8% des enfants d’une classe d’âge.

Bien qu’invisible au premier abord, la dyslexie pèse cependant fortement sur la scolarité et l’intégration sociale de l’enfant. Le plus connu des troubles spécifiques de l’apprentissage, elle toucherait environ 600 000 enfants, l’équivalent de 1,5 par classe.

La dyslexie consiste en un trouble du langage écrit et il n’est à suspecter que si les signes persistent. Concrètement, les enfants peinent à manipuler les sons qui composent les mots, à décoder un texte, à orthographier et inversent lettres et syllabes. Le langage oral peut être impacté, l’enfant prononce alors mal certains mots. Une fois écarté un possible problème de vue ou un trouble auditif, il est important de consulter un orthophoniste ou de prendre contact avec l’un des centres référents des troubles du langage mis en place en mars 2001. La dyslexie entre dans le champ du handicap depuis la loi de 2005.

On décrit deux types de dyslexie :

dyslexie liée à un trouble phonologique: difficultés à acquérir les correspondances graphèmes-phonèmes, et par conséquent à décoder les mots.

dyslexie liée à un trouble visuo-attentionnel : difficultés à constituer un lexique orthographique.

Les enfants atteints de dyslexie et notamment de dyslexie phonologique ne parviennent pas à automatiser le décodage. Par conséquent, la charge cognitive, les ressources attentionnelles impliquées pour la lecture sont très importantes pour ces enfants.

La dysorthographie

Si la dyslexie peut entrainer une dysorthographie, ce trouble peut également exister seul et n’affecter que le langage écrit. C’est au cours préparatoire, dès que l’enfant commence à écrire, que l’on peut noter l’existence de ce trouble. Alors qu’il maîtrise le langage parlé, à l’écrit, il oublie syllabes, omet des lettres, coupe les mots. Là encore, il est bon de faire un bilan orthophonique qui éliminera un éventuel problème de dysgraphie.

La dysorthographie se manifeste par :

des difficultés à transcrire des homophones (eau / haut), des confusions de genre et de nombre, des erreurs de syntaxe.

L’orthographe est très défaillante, parfois non phonétique.

Une grande lenteur dans toutes les activités comprenant de l’écrit, des écrits peu lisibles dans leur contenu et leur forme.

La dysphasie

Elle touche environ 1% des enfants d’une classe d’âge et a un retentissement sur la vie quotidienne et le devenir de l’enfant.

La dysphasie est un trouble spécifique du développement de la parole et du langage entrainant l’échec d’une acquisition normale du langage réceptif et/ou expressif. La sévérité, attestée par des échelles étalonnées et la durabilité sur des années, bien après l’âge de six ans, en dépit de stimulations adéquates et d’une prise en charge orthophonique adaptée, différencient classiquement la dysphasie du retard de langage simple.

Quoique la dysphasie soit un trouble spécifique du développement du langage oral, d’autres troubles sont fréquemment associés : des troubles du comportement, un déficit attentionnel, des troubles de la représentation spatiale et des difficultés en motricité fine.

La dysphasie de développement se différencie des troubles du langage acquis à l’occasion d’un événement aigu, comme un traumatisme crânien, ou une autre atteinte cérébrale chez un enfant dont le langage oral était préalablement présent.

On décrit trois types de dysphasies :

dysphasie avec atteinte de l’expression (atteinte du niveau expressif)

dysphasie avec atteinte de la compréhension (atteinte du niveau réceptif)

dysphasie mixte conjuguant les deux premiers types.

Les répercussions des dysphasies sont toujours sérieuses car elles distordent les premières relations de l’enfant avec son entourage et réduisent le champ de la communication. Elles compromettent l’accès à l’écrit rendant la scolarité laborieuse et problématique et renvoient à l’enfant une image d’incompétence (scolaire, sociale, relationnelle).

Le bégaiement

On dit qu’environ 1% de la population est bègue, soit plus de 600 000 personnes en France. Le bégaiement touche 3 à 4 fois plus les sujets masculins.

Le bégaiement est un trouble du flux ou rythme de la parole, caractérisé par des répétitions de mots, de syllabes, par des prolongations de sons, des arrêts et des blocages qui donnent l’impression d’un effort. Le comportement d’effort peut aussi se manifester par des tensions respiratoires, des mouvements involontaires du visage ou du corps.

Le bégaiement est un trouble qui apparaît dans la communication. On ne bégaie généralement pas lorsqu’on parle seul, lorsqu’on s’adresse à un animal ou à un très jeune enfant, ni quand on chante. On insiste actuellement sur l’incidence probable d’une composante génétique et sur l’existence d’un terrain familial.

Statistiquement, un parent bègue a trois fois plus de risque d’avoir un enfant qui bégaie. Si ce terrain prédisposant amène à être particulièrement vigilant, il n’est en rien une condition suffisante pour qu’apparaisse un bégaiement. Le bégaiement est un trouble où les aspects neurologiques et psychologiques interagissent constamment. Ses retentissements sur la vie sociale en font un véritable handicap, souvent encore mal compris. Il peut provoquer le rire, la gêne, le rejet, à l’origine d’une grande souffrance. Il existe également des bégaiements acquis d’origine neurologique suite à une lésion cérébrale.

Constats et prévention

L’absence de lecture quotidienne par l’entourage familial au cours des 24 premiers mois accroît le risque de troubles du langage. Un autre facteur de risque mentionné est l’exposition aux écrans. D’une façon générale, on peut dire que deux facteurs prédominent pour prémunir les enfants contre les troubles du langage : la fréquence d’exposition au langage oral et la qualité du langage avec laquelle on s’adresse à eux.