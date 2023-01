Actions prioritaires 2023 pour les inspecteurs des installations classées

ICPE

Publié le 02/01/2023

Une instruction publiée le 30 décembre définit les actions prioritaires pour l’année 2023 pour les inspecteurs des installations classées. L’inspection des installations classées exerce une mission de police environnementale auprès des établissements industriels et agricoles qui vise à prévenir et à réduire les risques et les nuisances liés aux installations, ceci afin de protéger les personnes et l’environnement.

Parmi les priorités déclinées en annexe de cette circulaire, ont été retenues :

une action pour tenir compte du retour d’expérience 2022 en matière de sécheresse et mieux préparer l’été 2023,

une action pour limiter les fuites dans les installations de méthanisation et disposer ainsi d’installations plus performantes et avec un impact environnemental moindre,

une action sur les perturbateurs endocriniens dans les milieux environnementaux, afin d’illustrer l’ambition de la France dans chacune de ces politiques, alors que notre pays est engagé dans les travaux de la COP 15 ;

des actions en matière de déchets et d’économie circulaire, pour réduire l’empreinte environnementale et énergétique de notre territoire et accroître sa souveraineté ;

une action de contrôle des émissions atmosphériques des installations soumises à autorisation, pour s’assurer que les prescriptions destinées à protéger l’environnement et la santé humaine sont bien respectées.

Une attention particulière devra être portée en 2023 sur l’identification des activités illégales de traitement de déchets électriques et électroniques et électroménagers, ce secteur étant par ailleurs particulièrement générateur d’accidents.