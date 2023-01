Habitat : modalités de signature d’une convention d’utilité sociale

Logement

Publié le 02/01/2023

Un décret du 30 décembre précise les modalités selon lesquelles un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, reconnu autorité organisatrice de l’habitat (AOH) en application de l’article L. 301-5-1-3 du code de la construction et de l’habitation (CCH), peut renoncer à son obligation de signature d’une convention d’utilité sociale (CUS).

Ainsi, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre reconnu autorité organisatrice de l’habitat dans les conditions prévues à l’article L. 301-5-1-3 du code de la construction et de l’habitation, souhaite renoncer à être signataire de la convention d’utilité sociale d’un organisme possédant au moins 5 % des logements du parc social situé dans son ressort territorial, à l’exception des offices publics de l’habitat qui lui sont rattachés, il en informe le préfet signataire de la convention et le préfet du département dans lequel est situé le siège social de l’organisme, dans un délai de quatre mois après la date de transmission de la délibération du conseil d’administration ou du directoire de l’organisme lançant l’élaboration de la convention mentionnée aux articles R. 445-2-3, D. 445-17 et R. 445-30.