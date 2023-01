Sécurité : policiers et pompiers bénéficieront de moyens renforcés en 2023

Grands chantiers 2023

Publié le 02/01/2023 • Par Hervé Jouanneau • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Qu'il s'agisse des sapeurs-pompiers ou des forces de l'ordre, le budget de l'Etat fait la part belle aux acteurs de la sécurité civile et de la sécurité publique. 2023 est donc placée sous le signe des moyens et de leur mise en œuvre.

Emmanuel Macron en avait fait la promesse pendant la campagne présidentielle : les effectifs de policiers nationaux et de gendarmes sur la voie publique seront doublés d’ici à 2027. Selon la loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur votée en décembre et en attente de promulgation, ce sont précisément 8 500 policiers et gendarmes qui seront recrutés et 1 500 milliards d’euros investis, notamment dans la cyber­sécurité et la transformation numérique du ministère. Si ces moyens colossaux sont censés contribuer à la ­sécurisation de la Coupe du monde de rugby, en juin, et aux Jeux Olympiques de 2024, suffiront-ils à infléchir la délinquance de rue et le phénomène de bandes, dont nombre de villes pâtissent ? En ligne de mire aussi : le trafic de stupéfiants, qui ...