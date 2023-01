Administration

Publié le 02/01/2023 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels, TO parus au JO

L’Observatoire des territoires produit et organise le partage de la connaissance des dynamiques et des disparités territoriales entre l’Etat, les collectivités territoriales et des personnalités qualifiées.

Un décret du 30 décembre renouvelle l’Observatoire des territoires pour une durée de six ans. Il confirme les missions de l’Observatoire et ajuste sa composition.