Seuil d’affiliation à la CNRACL des professeurs et assistants d’enseignement artistique

Retraite

Publié le 02/01/2023 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels RH, TO parus au JO

Education artistique et culturelle

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Un décret du 29 décembre détermine le seuil d’affiliation à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales des professeurs d’enseignement artistique et des assistants d’enseignement artistique, ayant la qualité de fonctionnaires territoriaux nommés dans un ou plusieurs emplois à temps non complet, en raison de leurs durées spécifiques de travail fixées aux articles 2 du décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d’emplois des professeurs d’enseignement artistique et 3 du décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique.