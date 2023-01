Fiscalité locale : taux des abattements dont bénéficie La Poste pour 2022

Financement

Publié le 02/01/2023

En application de l’article 1635 sexies du code général des impôts (CGI), un décret du 28 décembre fixe, pour 2022, le taux des abattements de fiscalité directe locale dont bénéficie La Poste en contrepartie de sa mission de contribution à l’aménagement du territoire.

Ces abattements doivent contribuer au financement du coût du maillage territorial complémentaire de La Poste tel qu’il est évalué par l’ARCEP et sont affectés en ressources du fonds postal national de péréquation territoriale.

Le produit de ces abattements est estimé à 102 millions d’euros, montant qui n’excède pas le coût de la mission d’aménagement du territoire de La Poste tel qu’il a été évalué par l’ARCEP dans sa décision n° 2022-1931 du 29 septembre 2022 et contribue au financement de la mission en cohérence avec le contrat de présence postale territoriale signé entre l’Etat, l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité et La Poste le 20 janvier 2020.