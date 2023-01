Un cadre juridique pour les centres de gestion financière

Finances publiques

Publié le 02/01/2023 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels finances, TO parus au JO

Un décret du 28 décembre établit un cadre juridique pour la création ou la pérennisation de centres de gestion financière, à la suite des expérimentations autorisées par l’article 37 du décret n° 2018-803 du 24 septembre 2018 modifiant le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et autorisant diverses expérimentations.

Le décret introduit également divers aménagements techniques, afin de tirer les conséquences de l’adoption de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques et de simplifier et sécuriser les modes de gestion financière de l’Etat et des organismes publics nationaux.