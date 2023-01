Mise en place de l’amortisseur électrique pour les collectivités

Energie

Publié le 02/01/2023 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels finances, TO parus au JO

Face à la hausse inédite des prix de l’électricité, un décret du 31 décembre, pris en application des VIII et IX de l’article 181 de la loi de finances pour 2023, fixe les modalités d’application de deux dispositifs de protection des consommateurs finals, respectivement le bouclier tarifaire pour les consommateurs non domestiques et l’amortisseur électrique pour plusieurs catégories de consommateurs dont il définit également l’éligibilité.

Les consommateurs concernés par l’un ou l’autre dispositif doivent se signaler auprès de leur fournisseur par la transmission d’une attestation dont le modèle est annexé au décret.

Les collectivités territoriales et leurs groupements sont listés parmi les bénéficiaires.