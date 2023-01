Élections professionnelles : le vote électronique n’a pas favorisé la participation

Analyse data

Publié le 05/01/2023 • Par Claire Boulland Jérémy Fichaux • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Près d'un mois après les élections professionnelles dans la fonction publique, la Gazette revient sur les résultats des scrutins. Dans ce premier volet, zoom sur la participation où le vote électronique était mis pour la première fois en place et là où il était éprouvé par les collectivités.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Chiffres-clés C’est dans la FPT que la mobilisation a globalement été la plus importante (45,6 %), devant la FPE (44,9 %) et la FPH (37,8 %). Dans les trois versants, la participation connaît un recul significatif par rapport à 2018.

Le 1er janvier est né le comité social territorial, issu de la fusion des Comités techniques et des comités d’hygiènes santé et sécurité au travail. Une nouvelle instance de dialogue social dont la composition est la conséquence directe des élections professionnelles qui se sont déroulées du 1er au 8 décembre dans les administrations ayant mis en place le vote électronique, et le 8 décembre ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec le dossier