Les caractéristiques du télétravail en 2021

Statistiques

Publié le 30/12/2022 • Par Christine Cathiard • dans : Actu Emploi, Documents utiles, France, Toute l'actu RH

La direction générale de l'administration de la fonction publique (DGAFP) s'est intéressée aux caractéristiques du télétravail en 2021. Quel est le profil des agents publics qui y ont eu le plus recours ? Où sont-ils domiciliés ? Quelle a été l'intensité de ce télétravail ? Réponses.

La DGAFP révèle que c’est dans la fonction publique de l’État (FPE) que la pratique du télétravail est la plus fréquente : 37 % des agents de la FPE ont télétravaillé, contre 16 % de ceux de la fonction publique territoriale (FPT) et 4 % dans la fonction publique hospitalière (FPH).

Ces écarts s’expliquent avant tout par les métiers exercés. Le taux de télétravail est plus élevé pour les cadres administratifs et techniques de la fonction publique (52 %), pour les agents exerçant une profession intermédiaire (41 %), ainsi que pour les employés administratifs (26 %). Il est en revanche quasi inexistant pour certains métiers qui ne se prêtent pas à la pratique du télétravail, comme les policiers, militaires et pompiers, ou comme les aides-soignants et les employés d’accueil de la petite enfance, et plus généralement l’essentiel des professions de santé.



Ces écarts s’expliquent aussi par la proportion plus importante d’agents de catégorie A dans la FPE et d’agents de catégorie C dans la FPT. En 2021, 33 % des agents de catégorie A ont télétravaillé au moins un jour dans la semaine, contre 23 % de ceux de catégorie B et 10 % de ceux de catégorie C.



Le taux de télétravail des agents de moins de 30 ans est deux fois plus faible que celui des agents âgés de 50 ans et plus dans tous les versants de la fonction publique. Dans la FPE, 22 % des agents de moins de 30 ans ont télétravaillé pendant la semaine, contre 44 % des agents de 50 ans et plus. Si le constat est identique au sein de la FPT, les agents de 50 ans et plus ont néanmoins télétravaillé dans une moindre proportion (14 %) que ceux de 30 à moins de 50 ans (20 %).

Télétravail dans l’agglomération parisienne

Il existe un lien entre télétravail des agents publics et lieu de résidence. En effet, plus le lieu de résidence de l’agent est densément peuplé, plus les agents ont télétravaillé. Et sans surprise, c’est donc la région parisienne qui remporte la palme du télétravail, avec le taux le plus élevé de télétravailleurs dans les 3 fonctions publiques : 30%.

En conclusion à profil identique – type de fonction publique, âge, sexe, profession et catégorie socioprofessionnelle, etc. -, le fait « d’être une femme, d’avoir 30 ans ou plus, d’être cadre ou de profession intellectuelle supérieure, de résider dans l’agglomération parisienne ou d’être agent de la FPE sont autant de caractéristiques qui augmentent la probabilité d’avoir télétravaillé au moins un jour par semaine. »