Eegle fait de l’efficacité énergétique sans capteur

La société coopérative d’intérêt collectif Eegle propose de centraliser les données énergétiques. Ce n’est pas la seule société à proposer ainsi des tableaux de bord représentant les consommations, mais il y a une différence : aucun capteur n’est installé.

« Notre budget d’énergie va tripler entre 2021 et 2023 », alerte Mina Perrin, adjointe à la transition durable de la commune de Cournon-d’Auvergne (Puy-de-Dôme). Ici, comme partout, la crise énergétique fait claquer des dents, plus de peur que de froid. Les dépenses devraient passer de 500 000 à 1,2 million d’euros. « Nous avons un peu limité la casse, par exemple avec des panneaux solaires dédiés à l’autoconsommation. Comme c’est innovant, on peut avoir un financement et ce sera de toute façon vite amorti ». L’autoconsommation demande malgré tout quelques informations. Ainsi, le ...