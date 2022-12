Performance énergétique et environnementale des constructions temporaires ou de petite surface

Urbanisme

Un arrêté du 22 décembre précise les exigences alternatives pouvant être appliquées, pour les constructions temporaires conformément à l’article R. 172-2 du code de la construction et de l’habitation.

Il précise les exigences alternatives pouvant être appliquées, pour les constructions et extensions de moins de 50 m2, et certaines extensions de moins de 150 m2. Ces exigences peuvent être appliquées à la place des exigences de la RE2020, conformément à l’article R. 172-3 du code de la construction et de l’habitation.

Il précise les adaptations des attestations en cas d’application de ces exigences alternatives.

Les dispositions de cet arrêté entrent en vigueur au 1er janvier 2023 pour les exigences alternatives prévues à l’article R. 172-3 du code de la construction et de l’habitation pour les constructions et extensions de petite surface, et au 1er juillet 2023 pour les exigences alternatives prévues à l’article R. 172-2 du code de la construction et de l’habitation pour les constructions temporaires.