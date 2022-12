Quelles clés pour retenir et fidéliser ses talents ?

Publié le 30/12/2022 • Par La Rédaction • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

La Gazette des communes, en partenariat avec le Cnas, la MNT et KPMG mais aussi avec le soutien de la ville de Paris, organise un club RH le 2 février au forum des images sur le thème : "Comment retenir et fidéliser mes talents?".

Chiffres-clés Participation gratuite

Date : 2 février 2023

Une fois trouvée la perle rare si longtemps recherchée, comment faire en sorte de ne pas la voir partir dans une autre collectivité, un autre versant, voir dans le privé ? Onboarding, mentorat, primes de fidélité…Quels sont les dispositifs existants et ceux qui restent à inventer pour donner envie de s’engager dans la durée dans sa collectivité d’accueil, et plus largement pour le service public local ?

Le programme

9 h Accueil participants

9 h 30 Mot d’accueil

9 h 45 L’expert

David Mérigonde, directeur exécutif du cabinet Michael Page à l’origine du « Livre blanc : Attirer, intégrer et fidéliser les talents »

10 h 15 Retours d’expériences

Camille Pilou, DGA Pôle Ressources et Organisation de l’Administration à l’établissement public Plaine Commune

Lyndia Desnoues DGS à la Mairie de Champigny-Sur-Marne

Frédérique Lancestremère, directrice des ressources humaines de la Ville de Paris

11 h 10 Grand témoin

Bernard Pêcheur, conseiller d’État auteur en 2013 du rapport sur l’évolution de la fonction publique dans les années à venir

12h00 Déjeuner cocktail