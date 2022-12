Protection sociale complémentaire : quel bilan tirer ?

protection sociale complémentaire

Publié le 29/12/2022 • Par Christine Cathiard • dans : Documents utiles, France, Toute l'actu RH

La Fédération nationale des centres de gestion, France urbaine, Intercommunalités de France et Départements de France ont mesuré les impacts de la loi du 6 août 2019 de Transformation de la fonction publique à travers une enquête conduite auprès de près de 2200 collectivités. Cinquième volet de notre exploration : la protection sociale complémentaire.

L’ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique rend obligatoire, à compter du 1er janvier 2025 et du 1er janvier 2026, la participation des employeurs territoriaux à la prévoyance et à la couverture complémentaire santé de leurs agents.

Selon une enquête menée par la Fédération nationale des centres de gestion (FNCDG), France urbaine, Intercommunalités de France et Départements de France, 56 % des 2199 collectivités ayant répondu ont d’ores et déjà délibéré pour mettre en œuvre les modalités de la protection sociale complémentaire (PSC). 78 % l’ont même fait avant 2020, 12 % en 2021 et 10 % en 2022.

Parmi les principaux enseignements de l’enquête, on y apprend que 49 % des collectivités répondantes qui participent à ...