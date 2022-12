Économe de flux, ce métier devenu incontournable

Métier

Publié le 28/12/2022 • Par Frédéric Ville • dans : Actu Emploi, France, Toute l'actu RH

Avec la crise énergétique, des collectivités cherchent des économes de flux, ces experts de la chasse au gaspillage énergétique.

La communauté de communes du Pays d’Etain (CCPE, 7 625 hab., Meuse, 83 agents) recherche depuis début 2022 un économe de flux pour faire un suivi énergétique des consommations de ses bâtiments, limiter ces dernières et apporter des mesures correctives aux bâtiments. Sans succès : « L’annonce est restée six mois sur emploi-territorial.fr et sur Pôle emploi. Nous n’avons eu que deux candidats ne convenant pas. Nous réfléchissons à rendre le profil de poste plus simple, un peu moins technique, peut-être en l’ouvrant à une personne de catégorie C ayant de simples compétences en réparation de bâtiment… », témoigne Clarisse Sztuka, DGA en charge de l’énergie et des services techniques.

Après l’obligation de rénovation énergétique des bâtiments publics (décret tertiaire du 23 juillet 2019), la ...