Capacité de désendettement : le bloc départemental, en meilleur état comparé à avant la crise sanitaire

indicateurs

Publié le 16/03/2023 • Par Jérémy Fichaux • dans : Actualité Club finances

Importante pour évaluer l'état de santé des comptes des collectivités, la capacité de désendettement permet d'orienter les futurs investissements. Si la situation générale des départements est correcte en 2021, comment a-t-elle évolué depuis 2019 ?

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

Durant l’année 2020, les dépenses des collectivités ont été mises à mal en raison de la crise sanitaire. Importante pour évaluer l’état de santé des comptes, la capacité de désendettement (CDD) permet d’orienter les futurs investissements. En 2021, quels départements ont retrouvé leur CDD d’avant crise sanitaire ?

Découvrez la datavisualisation en plein écran sur notre plateforme Open Data Gazette.

Entre 2019 et 2021, la grande majorité des départements ont réduit leur durée nécessaire au remboursement de leur dette en ne comptant que sur leur épargne brute. Au total : 79 d’entre eux ont retrouvé une capacité de désendettement d’avant covid, voire mieux, ont réduit cette dernière. En tête avec une diminution de presque 60%, la Réunion est le département où l’évolution est la plus importante. Comme l’île d’Outre-mer, quatre autres départements ont réduit leur CDD de moitié durant cette période : l’Aube (-52,24%), les Alpes-de-Haute-Provence (-50,81%), l’Yonne (-49,70) et la Haute-Savoie (-49,18%).

A contrario, 18 départements n’ont pas retrouvé leur état financier d’avant crise. De plus, cinq recensent une évolution supérieure à 30% : la Haute-Marne (+67,39%), la Martinique (+64,62%), les Yvelines (+50,39%), la Corse-du-Sud (+43,65%) et la Mayenne (+32,61%). Seul le département de l’Indre enregistre une stabilité entre ces deux années.

Pour autant, aucun département ne se situe dans le rouge, ni dans une situation préoccupante. Le dernier rapport 2022 sur les finances des collectivités locales de l’OFGL relève une « forte amélioration de la situation financière des départements en 2021 après une dégradation en 2020». Contrairement à certaines communes, les départements ne sont pas à la traîne.

Des indicateurs sur la finance Grâce à votre abonnement, il est désormais possible de découvrir, comparer, analyser et partager des indicateurs comme le budget, la dette, les dotations ou plus globalement la fiscalité locale, à tout échelon de collectivité. Autant de thématiques mises à votre disposition sur l’encart « Indicateurs Finances » sur la droite de la page d’accueil du Club Finances, comme l’explique notre tutoriel.