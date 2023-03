En deux ans, le bloc communal réduit majoritairement sa capacité de désendettement

indicateurs

Publié le 08/03/2023 • Par Jérémy Fichaux • dans : Actualité Club finances, France

Important pour évaluer l'état de santé des comptes des collectivités, la capacité de désendettement permet d'orienter les futurs investissements. Si la situation générale des communes s'améliore, certaines se sont particulièrement endettées.

Globalement, les comptes communaux de plus de 20 000 habitants se portent mieux. Entre 2019 et 2021, près de 60% des communes ont réduit la durée nécessaire au remboursement de leur dette en ne comptant que sur leur épargne brute. Parmi les 263 villes dans ce cas de figure, toute strate confondue, c’est Achères (Yvelines), commune de 20 à 49 999 habitants, qui enregistre la plus importante évolution. Elle diminue sa capacité de désendettement (CDD) de 129,35 à 16,29 années.

Du côté des 19 villes de plus de 100 000 habitants (sur 40 au total) ayant réduit leur CDD, les baisses sont beaucoup plus minimes. Nous trouvons dans l’ordre : Clermont–Ferrand (-2,62 années), Montreuil (-2,11 années), Tours (-1,73 année) ou encore Saint–Etienne (-1,40 année).

Toutefois, il ne faut pas toujours marier la réduction de la capacité de désendettement et une meilleure santé des budgets communaux, comme c’est le cas par exemple à Bagnolet, commune de 20 à 49 999 habitants. Cette commune de Seine-Saint-Denis est bien parvenue à quasiment stabiliser sa CDD (avec 0,14 année en moins). Cependant, ce maintien ne change en rien la situation financière de la commune. Dans sa strate, c’est elle qui dénombrait en 2021 la plus longue capacité de désendettement avec 54,5 années.

Découvrez la datavisualisation en plein écran sur notre plateforme Open Data Gazette.

Si certaines communes ont réussi à réduire leur capacité de désendettement, ce n’est pas le cas de toutes. En 2021, 22 villes de cette strate étaient dans un état critique, soit deux de plus qu’en 2019. Cette différence est due à l’endettement soudain de deux villes de plus de 100 000 habitants : Nice et de Paris. La première augmente sa capacité de 41,86 années supplémentaires, quant à la seconde, elle se contente de 11,22 années en plus.

Découvrez la datavisualisation en plein écran sur notre plateforme Open Data Gazette.

Parmi les villes les plus peuplées, c’est Nice qui affiche la capacité de désendettement la plus dégradée avec 52,85 années en 2021. La commune des Alpes-Maritime est suivie de Paris et d’Argenteuil qui recensent respectivement 24,32 et 13,78 années de CDD.

Pour rappel, il y a plus deux ans, en février 2021, le DGS de la ville et agglomération de Montauban Philippe Laporte questionnait déjà la pertinence de ce ratio qui consiste à comparer un stock avec un flux. Les chiffres pouvaient ainsi être trompeurs : « une collectivité avec une capacité de désendettement de 6 ans semble en bonne situation financière mais si la durée de vie moyenne de ses emprunts est de 4 ans, elle mobilise trop de ses ressources pour la rembourser »

Des indicateurs sur la finance Grâce à votre abonnement, il est désormais possible de découvrir, comparer, analyser et partager des indicateurs comme le budget, la dette, les dotations ou plus globalement la fiscalité locale, à tout échelon de collectivité. Autant de thématiques mises à votre disposition sur l’encart « Indicateurs Finances » sur la droite de la page d’accueil du Club Finances, comme l’explique notre tutoriel.