Capacité de désendettement : les départements ne sont pas à la traîne

Publié le 01/02/2023 • Par Jérémy Fichaux • dans : Actualité Club finances, France

Indicateurs du fonctionnement financier d'une collectivité, la capacité de désendettement est précieux. Plus il est haut, moins le territoire se porte bien. En 2021, seuls deux départements ont désormais une capacité de désendettement supérieure à 8 années.

Aucun département n’est dans le rouge, ni dans une situation préoccupante. Le dernier rapport 2022 sur les finances des collectivités locales de l’OFGL relève une « forte amélioration de la situation financière des départements en 2021 après une dégradation en 2020». Mais où en sont les capacités de désendettement (CDD) des départements ? Pour rappel, on considère que la situation d’une collectivité est inquiétante lorsque le nombre d’années pour rembourser la dette est supérieur à 12. À partir de 15 ans, la collectivité est dite dans le rouge.

En 2021, l’Aisne enregistre la capacité de désendettement la plus importante des départements dénombrant 500 000 à 799 999 habitants. Ce département pourrait rembourser sa dette (avec son épargne brute) en 9, 36 années, selon les données de la DGFIP, ce qui correspond à une année gagnée comparé à 2020 (10,46 années). Concernant les autres territoires à démographie équivalente, la Saône-et-Loire, la Loire, la Côte-d’Or et le Gard ont une situation financière quasi-similaire avec une CDD autour de 3,5 années.

Entre 2020 et 2021, les départements comptant plus de 800 000 habitants ont radicalement diminué leur capacité de désendettement. Toujours en haut du classement, la Seine-Saint-Denis réduit d’un tiers sa CDD afin de passer de 13, 76 années à 8,53. Cette baisse s’élève à deux tiers pour les Alpes-Maritimes qui passent de 11,01 années de capacité de désendettement à 3,94 l’année suivante.

Si la grande majorité des départements ont diminué leur CDD en l’espace d’un an, trois départements font exceptions : la Haute-Marne, la Côte-d’Or et la Mayenne recensent une très légère hausse, comprise entre 0,13 et 0,66 année.

