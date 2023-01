Capacité de désendettement : 22 communes de plus de 20 000 habitants dans le rouge

Indicateurs

Publié le 18/01/2023 • Par Jérémy Fichaux

La capacité de désendettement représente le nombre d'années nécessaires pour le remboursement complet de la dette par l'épargne brute d'une collectivité. Parmi les communes de plus de 20 000 habitants, 22 sont dans le rouge et 20 sont dans une situation inquiétante.

Nice (343 889 habitants) , Paris (2 192 485 habitants), Yzeure (13 419 habitants), ou encore, Gentilly (18 685 habitants)… Autant de villes qui devront mettre plus de 20 ans à rembourser leur dette en ne comptant que sur leur épargne brute de 2021, selon les données de la DGFIP.

«Globalement, le délai de désendettement des communes baisse de – 0,5 an en 2021 compte tenu des évolutions respectives de l’épargne brute et de la dette (+9,8 % pour l’épargne brute et -0,1 % pour la dette) », indique le rapport 2022 sur les finances des collectivités locales de l’OFGL. Mais dans quelles communes les capacités de désendettement sont les plus dégradées en 2021 ?

Pour rappel, on considère que la situation d’une collectivité est inquiétante lorsque le nombre d’années pour rembourser la dette avec son épargne brute est supérieur à 12. À partir de 15 ans, la collectivité est dans le rouge. Au total, 22 communes se trouvent dans la situation la plus critique, dont 14 d’entre elles ont entre 20 000 et 49 999 habitants, 6 recensent 50 000 à 99 999 administrés et 2 ont plus de 100 000 habitants.

Parmi les villes les plus peuplées, c’est Nice qui affiche la capacité de désendettement de Nice la plus dégradée avec 52,85 années. Dans la strate de 20 000 à 49 999 habitants, c’est Bagnolet (Seine-Saint-Denis) qui accuse le plus inquiétant résultat avec 54,50 années. Avec 38,49 années, Yseure (Allier) est la ville de 10 000 à 19 999 habitants la plus touchée.

Si la situation de ces villes est critique, elle est encore plus mauvaise pour les communes de 2000 à 3499 habitants. La capacité de désendettement de cette strate dépasse largement celle citées précédemment : Châteauneuf-le-Rouge (1 045,28 années), Fontenay-en-Parisis (976,71 années), Sarrola-Carcopino (421,25 années), Casseneuil (251,04 années) ou encore Falck (243,97 années).

Il y a plus deux ans, en février 2021, le DGS de la ville et agglomération de Montauban Philippe Laporte questionnait la pertinence de ce ratio qui consiste à comparer un stock avec un flux. Les chiffres pouvaient ainsi être trompeurs : « une collectivité avec une capacité de désendettement de 6 ans semble en bonne situation financière mais si la durée de vie moyenne de ses emprunts est de 4 ans, elle mobilise trop de ses ressources pour la rembourser ».

