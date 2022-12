Un décret sur les zones préférentielles pour la renaturation dans les SCoT et PLU

Aménagement

Publié le 28/12/2022 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels, TO parus au JO

Un décret du 27 décembre, pris pour l’application des articles 197 et 214 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 dite « Climat et Résilience », définit comment sont identifiées au sein des SCOT et des PLU les zones préférentielles pour la renaturation par la transformation de sols artificialisés en sols non artificialisés.

Il précise également comment les mesures de compensation écologiques dues par les projets d’un territoire sont mises en œuvre en priorité au sein de ces zones préférentielles.

Enfin, il prévoit que l’étude d’impact des projets d’aménagement intègre les conclusions d’une « étude d’optimisation de la densité des constructions ».

