Contrats de projets : où en est-on ?

Fonction publique territoriale

Publié le 28/12/2022 • Par Christine Cathiard • dans : Actu Emploi, Documents utiles, France, Toute l'actu RH

La Fédération nationale des centres de gestion, France urbaine, Intercommunalités de France et Départements de France ont mesuré les impacts de la loi de Transformation de la fonction publique à travers une enquête conduite auprès de près de 2200 collectivités. Quatrième volet de notre exploration : le contrat de projet.

L’article 17 de la loi du 6 août 2019 a instauré un contrat de projet au sein des trois versants de la fonction publique pour les catégories A, B et C, un nouveau type de contrat à durée déterminée au sein de la fonction publique. Des non permanents, ceux-ci ne pouvant être occupés par des fonctionnaires en activité.