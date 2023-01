Une partie des compétences de l'État en matière de gestion des zones Natura 2000 terrestres a été transférée aux régions depuis le 1er janvier 2023. Quel sentiment cela suscite-t-il ? Quelles sont les modalités de ce transfert ? Les attentes… Entretien avec Agnès Langevine, vice-présidente climat, pacte vert et habitat durable à la région Occitanie.

Cet entretien prolonge le dossier « Natura 2000 : un transfert de compétences partiel »

Comment réagissez-vous au transfert de la gestion des zones Natura 2000 terrestres de l’État aux régions ?

Ce transfert est subi. Pour autant, c’est une opportunité pour renforcer le chef de filât des régions en matière de biodiversité et d’avoir un levier d’action complémentaire dans la mise en œuvre de notre stratégie régionale de biodiversité.

Que pensez-vous des modalités de ce transfert ?

C’est un transfert partiel car il concerne le terrestre et pas le marin. Pour la région Occitanie, cela complique un peu les choses parce qu’on a des sites Natura 2000 en zones lagunaires donc mixtes. C’est aussi un transfert qui répartit les missions et obligations entre l’État et les régions. On va voir ...