Famille

Publié le 27/12/2022 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels santé social, TO parus au JO

Un décret du 23 décembre précise les règles relatives à la composition et au fonctionnement du Conseil national de l’adoption, mis en place par l’article 36 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, chargé d’émettre des avis et de formuler toutes propositions utiles relatives à l’adoption, y compris en matière d’adoption internationale, et dans le cadre d’une consultation sur les mesures législatives et réglementaires prises en ce domaine.