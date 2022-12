Comment l’IRMa adoucit les risques majeurs

L’Institut des risques majeurs s’impose désormais au niveau national pour aider les collectivités locales à développer une culture risque/sécurité auprès des populations.

Risques naturels et technologiques

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Deux communes sur trois en France sont exposées à un risque majeur : inondation le plus souvent, tempête, séisme, mouvements de terrain, incendie, accident industriel… Pour accompagner les collectivités locales à anticiper et faire face à ces risques, l’Institut des risques majeurs (IRMa), association indépendante, a été créé en 1988 à Grenoble (Isère), avec une vocation régionale jusqu’en 2021 et nationale depuis lors. Son objectif est d’abord de développer une culture risque/sécurité auprès des populations. L’institut a lancé du 10 au 16 octobre 2022 son premier Resilience tour qui a sillonné douze ...