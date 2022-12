Le gouvernement lance une consultation pour simplifier la vie des associations

Associations

Publié le 29/12/2022 • Par Mathilde Elie • dans : France

A l’occasion des assises de la simplification associative lancées par le gouvernement, les associations sont invitées à participer à une consultation jusqu’au 10 janvier. Suivront des ateliers entre février et avril avant la mise en œuvre d’une nouvelle feuille de route en mai.

Alléger la charge mentale des associations. C’est l’objectif des assises de la simplification associative portée par le secrétariat d’Etat à l’Economie sociale et solidaire et à la Vie associative. « J’ai entendu vos attentes et je partage vos constats. Sus à la paperasse inutile ! Comme vous je suis convaincue qu’il faut libérer du temps administratif au profit du temps associatif », explique Marlène Schiappa en préambule du questionnaire en ligne mis à disposition des associations. Les bénévoles et dirigeants d’associations sont invités à partager leurs besoins, leurs difficultés, les avancées perçues et leurs bonnes pratiques à partager en matière de simplification.

Si ces dernières années plusieurs démarches administratives ont été dématérialisées et simplifiées, il reste encore à faire. Avec ces assises, il s’agit de « co-construire une nouvelle feuille de route composée de réalisations concrètes » à mettre en place dans les prochains mois.

Ainsi, après la consultation des associations prévue jusqu’au 16 janvier, des ateliers thématiques réunissant associations et administrations sont prévus jusqu’en avril. Suivront les premières annonces de solutions tirées de ces travaux et la publication d’une nouvelle feuille de route qui devrait être mise en œuvre en mai. L’Etat s’engage à financer la majorité des propositions retenues.