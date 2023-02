Réquisition par OPJ : les agents de police municipale ne sont pas des témoins comme les autres

Procédure pénale

Un arrêt de la Cour de cassation de septembre 2022 rappelle que lors d’une saisie, l’officier de police judiciaire doit être vigilant quant à la qualité des personnes auxquelles il fait appel pour le seconder en tant que témoins. Ainsi, les policiers municipaux ont un statut à part. Explications de notre juriste, Géraldine Bovi-Hosy.

Les faits de l’espèce

Trois agents de police municipale remarquent le stationnement inhabituel de deux véhicules et prennent contact avec les conducteurs. L’un d’entre eux s’enfuit en courant, après que l’un des agents eut signalé la présence de liasses de billets sur la banquette arrière de la voiture. Il est interpelé en flagrance par la police municipale. Les gendarmes sont avisés et placent l’individu en garde à vue pour non-justification de ressources. Ils requièrent deux des trois agents de police municipale pour procéder à la visite du véhicule et à la saisie des nombreuses liasses de billets, pour une somme totale de 83 000 euros, découvertes à l’extérieur et à l’intérieur du véhicule. L’individu est mis en examen deux jours plus tard. Son avocat soulève l’illégalité de la procédure sur la base du non-respect des règles de réquisition.

La réquisition de témoins

Selon l’article 57 du code de procédure pénale, lorsque la mesure de saisie ne peut avoir lieu en présence de l’occupant des lieux ou de l’un de ses représentants, l’officier de police judiciaire doit procéder à cette mesure « en présence de deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative ». Une telle obligation a pour finalité de garantir le caractère contradictoire du déroulement des opérations de saisie ainsi que d’authentifier la présence effective sur les lieux des objets découverts et saisis. Mais des agents de police municipale remplissent-ils ces conditions ?

La position de la Cour de cassation

Selon la Cour de cassation (arrêt du 13 septembre 2022), ces « dispositions excluent qu’un officier de police judiciaire requière des agents de police municipale agissant dans l’exercice de leurs fonctions, dès lors qu’il résulte de l’article 21 du code de procédure pénale que de tels agents sont agents de police judiciaire adjoints et ont pour mission de seconder les officiers de police judiciaire ». La décision d’appel est confirmée.

Dans cette affaire, la Cour a cependant estimé que l’annulation de la procédure n’est pas encourue car le requérant n’avait ni justifié ni allégué l’existence d’un grief. La nullité tirée de l’interdiction de requérir un agent de police municipale agissant dans le cadre de ses fonctions était une nullité d’ordre privé soumise à grief….

Il n’empêche qu’OPJ et policiers municipaux doivent être prudents quant au respect de cette analyse afin de ne pas vicier les procédures. Les agents de police municipale seront bien avisés de signaler cette jurisprudence, s’ils étaient requis dans ce contexte.