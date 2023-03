Stationnement

Stationnement abusif : à quelles conditions un garde particulier assermenté peut-il verbaliser ?

Publié le 09/03/2023 • Par Géraldine Bovi-Hosy • dans : Actu experts prévention sécurité, Vos questions / Nos réponses prévention-sécurité • Source : Géraldine Bovi-Hosy

La loi du 24 janvier 2022 a ajouté à l'article L.130-4 du code de la route une nouvelle catégorie d'agents verbalisateurs en matière de sécurité et de circulation routière. Il s'agit « des gardes particuliers assermentés commissionnés par les propriétaires et agréés » par le préfet (15°). Ces agents se voient confier la possibilité de constater, sur la propriété qu'ils sont chargés de surveiller, un certain nombre d’infractions au code de la route précisées par le décret du 22 juillet 2022. Analyse de notre juriste, Géraldine Bovi-Hosy.

