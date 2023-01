Comment le Cloud permet de réduire l’impact environnemental des collectivités

Publié le 10/01/2023 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

En proposant des ressources informatiques flexibles, le Cloud présente de nombreux avantages. Scaleway répond aux besoins des collectivités avec une offre complète de services Cloud transparents, hébergés en France, et à l'impact écologique réduit. Philippe Simonnet, responsable du secteur public chez Scaleway, en détaille les bénéfices.

Quels sont les bienfaits du Cloud pour les collectivités ?

Le Cloud apporte avant tout une grande flexibilité. Il simplifie beaucoup la mise en œuvre de nouveaux services. Auparavant, il fallait pour cela installer physiquement tout un écosystème informatique. Cela pouvait prendre des mois ! Désormais, le Cloud propose des infrastructures prêtes à l’emploi, et disponibles à tout moment. Un nouveau service peut donc être lancé jusqu’à dix fois plus rapidement.

Cela se traduit également par un dimensionnement des ressources adapté aux besoins réels. Les collectivités n’ont plus à entretenir un datacenter interne en permanence pour des usages ponctuels. Elles peuvent souscrire à des services Cloud capables d’absorber des pics de connexion temporaires. Cela leur permet de ne payer que leur consommation réelle.

Au sein des collectivités, quels types de services peuvent bénéficier de cette flexibilité ?

Cela peut concerner tous les services ! Scaleway travaille par exemple avec des métropoles qui ont déployé en Cloud leurs espaces numériques de travail à destination des élèves. Leur usage varie au fil de l’année, en fonction des vacances notamment. Le Cloud s’y adapte sans limitation technique. Nous sommes aussi partenaires du Ministère de l’Éducation nationale, qui peut déployer grâce à notre écosystème plusieurs dizaines de milliers de visioconférences, et ce dynamiquement. Cela lui permet d’assurer la continuité de ses activités en période de crise, comme lors de l’épidémie de Covid.

Plus largement, les collectivités peuvent s’appuyer sur le Cloud pour intégrer des start-up ou des laboratoires en vue d’imaginer, tester et mettre en production de nouveaux services numériques à destination des agents ou des citoyens. Cela réduit considérablement le temps de développement des projets.

Comment répondez-vous aux attentes de souveraineté des collectivités ?

Nous avons fait le choix depuis 1999 de développer entièrement notre propre écosystème, ce qui fait de nous le premier acteur du Cloud souverain en France. Nous maîtrisons l’ensemble de la chaîne. De plus, nous nous appuyons exclusivement sur des technologies ouvertes, ou “open source”. Cela garantit l’auditabilité de nos codes et la portabilité des services développés dans notre écosystème. Enfin, nous disposons de quatre datacenters en France : utiliser nos services permet donc de s’affranchir de toute dépendance extraterritoriale. Nous sommes bien sûr alignés avec toutes les normes françaises et européennes.

Quelles sont vos démarches en termes de RSE ?

Nous sommes attentifs à l’impact écologique de nos activités. Nous utilisons un système de refroidissement économique pour limiter la consommation énergétique de nos data centers. DC5, lancé en 2018, est l’un des plus gros data centers de France, avec une puissance de 20 mégawatts. Il est aussi l’un des plus écologiques d’Europe ! Il n’utilise pas de système de climatisation traditionnel, mais uniquement le free cooling – basé sur des apports d’air de l’extérieur, et l’adiabatique – qui utilise des membranes humides pour refroidir cet air par temps de fortes chaleurs.

DC5 bénéficie ainsi d’un PUE (indice d’efficacité énergétique) de 1,17 : cela représente 30 à 40 % de consommation d’énergie en moins par rapport à la moyenne du secteur. Lié à cette technologie, nous consommons également environ 95 % d’eau de moins que la moyenne (WUE).

Depuis 2017, notre alimentation électrique est 100 % renouvelable, et nous ne recourons pas à la compensation carbone. Toutes ces mesures nous permettent de répondre aux attentes des collectivités, attentives à leur empreinte écologique. Enfin, l’utilisation du Cloud en soi leur permet de réduire leur propre impact environnemental en n’utilisant que les ressources informatiques nécessaires.

Quelles sont les offres de Scaleway à destination des collectivités ?

Nous mettons à disposition de la puissance de calcul, un environnement de stockage, des bases de données, ou encore un système de containers pour simplifier le déploiement d’applications. C’est un socle technologique complet, interconnecté et industrialisable. Scaleway, en proposant une région de disponibilité cloud pleine en France composée d’un regroupement de 3 différentes zones géographiques (AZ) interconnectées, permet de répondre simplement, aux problématiques de résilience, cyber-attaques, sauvegarde et PR/PCA (plans de reprise et de de continuité d’activité).

L’écosystème cloud de Scaleway a été pensé pour optimiser et pérenniser les compétences des architectes et des développeurs souhaitant utiliser nos services cloud. La console, grâce à sa simplicité d’appréhension, permet une adoption facile et accélère la mise en œuvre des projets d’innovation. Qu’ils soient simples ou complexes, en utilisant des solutions d’industrialisation de déploiement type terraform, API, etc., le cloud de Scaleway répond aux enjeux de transformation numérique responsable des collectivités.

Pour en savoir plus sur Scaleway

Contenu proposé par Scaleway