Loi 3DS : le décret favorisant l’insertion professionnelle des adultes handicapés est paru

Handicap

Publié le 23/12/2022 • Par Brigitte Menguy • dans : Textes officiels santé social, TO parus au JO

Pris en application de la loi « 3DS » du 21 février 2022, un décret détermine les modalités du calcul de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) pour les bénéficiaires qui travaillent simultanément et à temps partiel en milieu ordinaire et en établissement et service d’aide par le travail (ESAT).

La rémunération en milieu protégé et la rémunération en milieu ordinaire sont prises en compte pour le calcul de l’allocation. Les ressources sont prises en compte au niveau du trimestre et les abattements applicables sur chacune de ces rémunérations continuent d’être appliqués.