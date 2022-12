Après la loi de transformation de la fonction publique, bilan des signalements des actes de violence

Publié le 22/12/2022 • Par Christine Cathiard • dans : France

Quels sont les impacts de la loi de transformation de la fonction publique dans les collectivités, trois ans après le vote de cette loi ? La Fédération nationale des centres de gestion (FNCDG), France urbaine, Intercommunalités de France et Départements de France mesurent ses impacts à travers une enquête conduite auprès de près de 2200 collectivités. Cinquième et dernier volet de notre exploration : le signalement des actes de violence.

L’article L 135-6 du Code général de la fonction publique prévoit que les collectivités et établissements mettent en place un dispositif de signalement qui a pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes d’atteintes volontaires à leur intégrité physique, d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d’agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d’intimidation et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d’accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés.

Seul un peu plus d’un tiers des collectivités répondantes (34,9%) a mis en place le dispositif de signalement des violences, des discriminations, des agissements sexistes, des harcèlements.

Cette faible part de ...

