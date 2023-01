Option végétarienne quotidienne à la cantine : bientôt la fin ?

Alimentation

Publié le 03/01/2023 • Par Hélène Huteau • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

Alors qu’une expérimentation sur l’alternative quotidienne végétarienne est en cours dans plusieurs centaines de villes, un nouvel arrêté interministériel «nutrition» pourrait la rendre illégale...

L’option végétarienne quotidienne, expérimentée dans certaines cantines, est-elle menacée ? Greenpeace a récemment exprimé son inquiétude sur le caractère illégal que pourrait prendre cette option, à l’aulne de l’arrêté « nutrition » en préparation, sous l‘égide des ministères de la Transition écologique, de l’Agriculture et de l’Alimentation et celui de la Santé.

Cet arrêté doit actualiser celui de 2011, fixant la norme de l’équilibre nutritionnel des enfants demi-pensionnaires et pensionnaires. L’arrêté de 2011 est devenu obsolète avec la loi Climat & Résilience, du 22 août 2021, qui a institué un repas végétarien hebdomadaire obligatoire.

L’option végétarienne quotidienne a pour sa part, été autorisée, à titre facultatif et expérimental, pour une durée de deux ans. Celle-ci courant jusqu’à l’été prochain, il revenait au groupe de travail « GT Nutrition » du Conseil national de la restauration collective (CNRC) de faire ses recommandations sur la bonne dose de végétal, en l’état actuel des connaissances.

« Nous nous appuyons d’abord sur les bases scientifiques, c’est-à-dire sur le GEMRCN (Groupement d’étude des marchés en restauration collective et de nutrition) de 2015 et les nouveaux avis de l’Anses et du Haut conseil de la santé publique », pose Marie-Noëlle Haye, co-pilote du GT Nutrition et vice-présidente de l’Agorès (association des professionnels de la restauration collective publique).

De nombreux critères en ligne de compte

Pour autant, bon nombre d’autres critères entrent en ligne de compte, dans les débats qui ont eu lieu entre la soixantaine de membres du GT Nutrition, parmi lesquels siègent les interprofessions agricoles, les industriels de l’agro-alimentaire, l’ AMF , les parents d’élèves, l’association végétarienne et Greenpeace.

« Nous prenons en compte non seulement la nutrition mais l’organisation de la diversification alimentaire, l’éducation au goût, l’équité sociale, la diversité locale, le gaspillage alimentaire et les filières d’approvisionnement… Nous avons des retours terrain sur ces sujets à l’Agorès », témoigne Marie-Noëlle Haye, elle-même responsable de restauration collective à Villejuif.

12 repas végétariens maximum sur 20 jours

Le consensus s’est fait « à 85 % » selon la co-pilote du groupe, sur la révision des fréquences d’aliments de manière à introduire le repas végétarien hebdomadaire, désormais obligatoire – pas plus. Reste aux ministères de trancher. Greenpeace a eu des échos du contenu du texte en préparation, qui garderait obligatoires quatre menus carnés et quatre menus avec poisson sur un cycle de vingt jours – soit 12 repas végétariens maximum.

L’association écologiste, qui milite pour la décarbonation des assiettes, et par ricochet, de l’agriculture, a mis le doigt sur une problématique : le nouvel arrêté « pourrait mettre en péril la possibilité de proposer cette option végétarienne quotidienne dans les cantines du premier degré », dénonce Greenpeace. En effet, pour limiter au maximum le gaspillage alimentaire, mieux anticiper et gérer les stocks, une très large majorité des structures de restauration scolaire de maternelles et primaires demandent aux familles de choisir les menus de leur enfant pour le trimestre ou l’année.

« Ces structures ne sont pas en mesure de proposer plusieurs menus (végétariens ou non) pour chaque enfant chaque jour. La quasi-totalité des cantines du premier degré se verrait donc empêchée de proposer le menu végétarien », explique Sarah Bienaimé, chargée de plaidoyer de l’ONG écologiste.

En 2021, Greenpeace avait recensé plus de 200 villes à s’être lancées dans l’option végétarienne quotidienne. Parmi elles, de grandes villes comme Nantes, Strasbourg, Grenoble, Valence Agglomération, Toulouse, Montpellier, Lyon… Montereau-Fault-Yonne (21 200 hab. ; Seine-et-Marne) fut pionnière en 2015. Certaines en ont fait un affichage politique. Grenoble propose le menu végétarien par défaut à l’inscription (les options carnés ou sans porc sont possibles) et Strasbourg le fait payer moins cher que le menu standard.

Que risquent les villes qui ne respecteraient pas à la lettre le nouvel arrêté ministériel ?

L’expérimentation de deux ans de l’alternative végétale quotidienne se clôturant en aout 2023, cette dernière s’avère « difficilement praticable juridiquement » ensuite, confirme Aloïs Ramel, associé d’Urso Avocats. Après cette date, les services vétérinaires de contrôle pourraient mettre en demeure le gestionnaire de cantine (en vertu de l’ancien arrêté ou du nouveau, si promulgué).

« À expiration, sont prévus la formation du personnel et/ou des prestataires et l’affichage imposé des contrôles diligentés par l’État… Soit pas vraiment de mise en conformité imposée », traduit l’avocat. En outre, « les collectivités peuvent se protéger derrière l’ambiguïté des textes introduite par l’expérimentation », précise Aloïs Ramel.

Impératifs écologiques, nutritionnels et économiques et freins sociaux

Rappelons que si on l’attend depuis des mois, le nouvel arrêté n’est pas encore sorti. On reste donc dans le flou. Les ministères de tutelle, pris entre les impératifs écologiques, nutritionnels et économiques pourraient attendre le rapport sur l’expérimentation de l’option végétarienne quotidienne, qui doit être transmis aux députés fin février 2023.