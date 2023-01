Accueil de la petite enfance : les assistantes maternelles, une solution à géographie variable

indicateurs

Publié le 31/01/2023 • Par Jérémy Fichaux • dans : Actu Santé Social

En 2018, la capacité d'accueil sous la surveillance d'une assistante maternelle représentait 59% des offres d'accueil de la petite enfance. Qu'en est-il dans votre territoire ?

Il n’y a plus de doute, les métiers de la petite enfance sont en crise. Et par conséquent, le nombre de places d’accueil diminue et cela peu importe l’offre disponible. Si les places en établissements collectifs d’accueil du jeune enfant (EAJE) avait légèrement augmenté avant la crise sanitaire, les places individuelles chez une assistante maternelle, elles, connaissent le phénomène inverse.

En l’espace d’un an, entre 2017 et 2018, cette capacité d’accueil s’est réduite de 2%. Au total : 739 650 places au domicile d’une assistante maternelle étaient disponibles sur l’ensemble du territoire. Représentant 59% de l’offre de l’Hexagone, ce mode d’accueil était majoritaire à l’échelle nationale en 2018. Mais à l’échelle départementale, comment ce moyen d’accueil se distingue-t-il ?

Dans les départements d’Île-de-France, de la côté méditerranéenne et d’Outre-mer, le nombre de place chez une assistante maternelle est beaucoup moins important que dans les autres territoires. En France ultramarine, ce taux s’élève à 19,39% en Martinique, 21,46% en Guyane et 31,45% en Guadeloupe. La situation est quasi-similaire pour les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne avec respectivement 22,90% et 32,86% des offres avec une assistance maternelle.

Comment expliquer cette faible part de l’accueil individuel ? Entre l’offre et les besoins des parents, les raisons peuvent être multiples. Interrogée à ce sujet, Laurence Katzenmayer, adjointe au maire (DVD) de Toulouse (493 500 hab.), chargée de la petite enfance, interpelle sur les localisations peu compatible voire repoussoir des professionnelles : « Si l’assistante habite dans un quartier où les familles ne se sentent pas en sécurité, elle ne travaillera pas. » Dans son département, la Haute-Garonne, l’accueil individuel avec une assistante maternelle représente 45,13% des offres en 2018, alors qu’il s’élevait à 52,17% en 2017.

A contrario, cette capacité d’accueil individuel représente plus de 70% des offres d’accueil de la petite enfance dans 30 départements en 2018, avec en tête, la Sarthe (80,67%), la Vendée (79,02%), la Mayenne (78,79%), les Deux-Sèvres (77,36%) ou encore la Haute-Saône (77,36%).

