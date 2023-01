Accueil du jeune enfant : quelle part pour les places en crèche dans les départements ?

indicateurs

Si les places en établissement d'accueil du jeune enfant (EAJE) représentent 31,6% des offres totale d’accueil de la petite enfance au niveau national, qu'en est-il dans les territoires ?

Alors que, globalement, le nombre de places pour l’accueil des enfants de moins de 3 ans diminue, le nombre de berceaux en EAJE fait figure d’exception. Entre 2017 et 2018, il a augmenté de 2 %, passant de 388 967 à 397 160 places sur l’ensemble du territoire. Par rapport à l’ensemble des possibilités d’accueil, les places en crèches représentent 31,6 % de l’offre en 2018 (30,7 % en 2017). Mais ce taux est variable d’un département à l’autre.

Les départements où les places en EAJE dans leurs offres d’accueil pèsent le plus se situent en Ile-de-France, à l’est ou sur la côte méditerranéenne. En Guyane, second territoire avec la plus importante augmentation de ce type d’accueil entre 2017 et 2018, près de 70 % de l’offre d’accueil des moins de 3 ans est un établissement collectif d’accueil du jeune enfant.

Dans huit autres départements, le nombre de places en EAJE représente plus de 50 % du total des places : la Corse-du-Sud (60,14 %), la Réunion (60,12 %), les Hauts-de-Seine (59,49 %), la Martinique (58,20 %), le Val-de-Marne (56,30 %), la Seine-Saint-Denis (55,85 %), les Alpes-Maritimes (54,21 %) et la Haute-Corse (52,70 %).

Les places en établissement collectif d’accueil du jeune enfant représente moins de la moitié des offres de 91 départements, dont 45 se trouvent en dessous des 25 %. Parmi eux : la Mayenne (10,88 %), la Sarthe (11,22 %), la Vendée (12,15 %), la Manche (13,14 %) ou le Morbihan(15,03 %). Si ce type d’accueil représente moins de la moitié de la palette d’offres de la grande majorité des départements en 2018, il s’avère que ce genre d’accueil est plus représenté dans 85 territoires, comparé à 2017.

Ici, nous comparons les résultats entre 2017 et 2018, les deux seules données disponibles sur la plateforme Cafdata et ainsi transplantées sur notre plateforme Opendata. Les EAJE comprennent les crèches collectives, microcrèches, haltes-garderies, jardins d’enfants, crèches d’entreprise ou les structures multiaccueils.

