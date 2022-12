« Des patinoires sont des passoires thermiques »

Equipements sportifs

Publié le 22/12/2022 • Par David Picot • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

Réputées énergivores, les patinoires sont–elles, comme les piscines, menacées de fermeture ? Président du Syndicat national des patinoires (SNP) et directeur du Parc Olympique de Méribel, Yann Pesando dresse un état des lieux de la situation plutôt... rassurant. En tout cas pour cet hiver.

Comment se portent les patinoires en ce début d’hiver marqué par la crise énergétique ?

Sur un plan conjoncturel, nous nous situons sur une excellente dynamique, avec même des chiffres-records en termes de fréquentation : 22% d’augmentation sur l’hiver 2021-2022 par rapport à 2019-2020, dernière année de référence. Depuis la rentrée, la tendance se poursuit. C’est le signe que les patinoires contribuent à cette mise en mouvement de la population : les gens ont besoin de bouger avec cette notion de liberté et de pratique collective. Nos équipements y répondent d’autant plus que nous n’avons pas augmenté les prix : 8€ en moyenne le ticket d’entrée avec la location des patins.

Après, sur le plan énergétique, je ne cache pas que nous sommes tendus. Pour l’heure, sur les 148 patinoires du territoire, aucune fermeture n’est à déplorer. Et nous sommes plutôt sereins pour cet hiver. En revanche, des décisions de fermetures un peu plus longues au printemps ou à l’été 2023 seront sans doute prises. Autrement dit, à des périodes au cours desquelles il coûte très cher de produire du froid.

À l’instar de la piscine, la patinoire jouit d’une réputation d’équipement énergivore, d’autant plus que deux tiers du parc a plus de 30 ans. Comment vous en sortez-vous ?

Sur la comparaison avec les piscines, c’est aussi une question de perception, sans doute liée au savoir-nager, une compétence obligatoire, que nous n’avons pas. Mais il n’en reste pas moins qu’en termes de fonctionnement, une patinoire coûte en moyenne entre deux et trois fois moins cher qu’une piscine. Il est vrai que notre parc vieillit avec des patinoires qui ont 25, 30 voire 40 ans ! Donc notre problématique n’est pas tant la production de froid mais plutôt l’isolation des bâtiments, véritables passoires thermiques.

La crise énergétique est en train d’accélérer les décisions politiques. Nous avons identifié trois leviers d’action : un, sur le plan technique, optimiser tout ce que nous pouvons, pour diminuer les consommations : l’épaisseur de la glace, sa qualité, les températures dans les locaux communs, l’éclairage, les plannings, les amplitudes d’ouverture etc. Deux : réaliser de petits investissements à court et moyen termes pour par exemple, changer les éclairages… Trois : inscrire la rénovation de nos équipements dans les plans pluriannuels d’investissements (PPI). Après, tout dépend des situations : certains n’ont pas subi d’augmentation du coût de l’électricité puisque la renégociation de leur contrat n’a pas encore eu lieu. Pour d’autres, la collectivité est contrainte de prendre le relais… C’est pourquoi, nous espérons tous un bouclier tarifaire.

Comment la patinoire de demain intégrera-t-elle les enjeux énergétiques ?

La vertu passe par des équipements mixtes patinoires et piscines, comme c’est le cas ici à Méribel, par exemple où on chauffe intégralement le centre aquatique grâce à l’énergie produite par la patinoire. De quoi également mutualiser au niveau du personnel d’accueil, d’entretien etc. À défaut, il existe aussi des possibilités pour récupérer la chaleur de la patinoire afin de chauffer l’eau des douches par exemple.

Sur le plan de la conception, il convient de veiller à l’orientation des baies vitrées, plutôt nord ou est que plein sud ! Il s’agit de s’épargner le rayonnement direct du soleil et d’éviter ensuite de consommer de l’énergie pour refroidir le bâtiment. Ce sont aussi des patinoires comportant une double piste, comme c’est le cas à Louviers ou à Angers. L’objectif étant de faire cohabiter les usages multiples entre grand public, scolaires, clubs, l’événementiel…

Le modèle économique des patinoires repose beaucoup sur le grand public. Qu’en est-il d’une redevance payée par les clubs pour l’exploitation des patinoires ?

Généralement, les clubs ne paient pas l’occupation de la glace ou alors sont subventionnés. Mais depuis peu, nous nous rendons compte que les élus serrent la vis sur la gratuité. Le mouvement sportif doit aussi évoluer pour aller chercher des ressources externes afin d’avoir plus d’autonomie de fonctionnement. Cela passe par du dialogue et de la pédagogie comme c’est le cas lorsque nous engageons une concertation avec les fédérations sportives pour réfléchir à l’occupation de nos patinoires en lien avec leurs calendriers des compétitions, notamment de hockey sur glace. En l’état actuel, elles débutent en septembre, ce qui nous contraint à remettre de la glace en juillet ou en août.

Un groupe de travail s’est constitué sous l’impulsion du SNP et de l’Association nationale des élus en charge du sport (Andes) ainsi que l’Association des Maires de France (AMF) afin d’optimiser la gestion de nos patinoires en lien avec le mouvement sportif afin de répondre à cet objectif gouvernemental de sobriété énergétique et la diminution de nos consommations.

Nous souhaitons donc un travail partagé et une réflexion qui permettrait d’optimiser ces plannings et éviter la fin de l’été et le printemps. Ceci étant évidemment variable en fonction du type de patinoire et son territoire d’implantation. Sinon, le risque étant que les élus décident de la fermeture pure et simple des patinoires à ces périodes les plus coûteuses en énergie.