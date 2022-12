Organisation des Jeux : le secteur public appelé à la rescousse

Jeux olympiques et paralympiques

L’Etat, la ville de Paris, la métropole du Gand Paris et la région Ile-de-France vont augmenter leur participation au budget du Cojop de 70,6 millions d’euros, pour arriver à un total de 170,6 millions d’euros. Cette somme est directement fléchée sur les Jeux paralympiques.

Tout comme la Solidéo (en charge de la construction des équipements pour les Jeux de 2024), le Cojop (chargé de l’organisation des Jeux) subit l’inflation. Et il faut ajouter à cela le fait que certaines dépenses ont été sous-évaluées ou mal anticipées (notamment les cérémonies et la sécurité). L’organisme qui se fait aussi appeler « Paris 2024 » a donc tout fait pour diminuer le coût de l’organisation des Jeux, en optimisant tout ce qui était possible, avec un décalage de l’ouverture du village des athlètes, une réorganisation des sites d’entraînement, une non-gratuité des transports publics, une hausse du prix de certains billets, etc.

Mais les optimisations ne suffisent pas, et le budget du Cojop a dû être