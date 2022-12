Festivals pendant les JO 2024 : élus et professionnels exigent des garanties

Culture

Publié le 21/12/2022

La circulaire publiée le 13 décembre donne un cadre pour échanger avec les préfets, au cas par cas, sur l'organisation des festivals pendant les Jeux Olympiques 2024. Mais les élus et les professionnels demandent une concertation nationale, déclinée régionalement, afin d'avoir des garanties.

« Le Ministre de l’Intérieur est un garçon imprévoyant » : Frédéric Hocquard, président de la Fédération Nationale des Collectivités pour la Culture (FNCC), adjoint à la maire de Paris, est toujours aussi remonté. Selon lui, la circulaire publiée le 13 décembre « ne règle pas les sujets. OK, les gros festivals [Avignon, les Vieilles Charrues, le Festival Interceltique, entre autres] ont été déplacés. Mais tout va être tassé sur 15 jours, ça va finir avec des festivals qui vont boire le bouillon ! »

Et le président de la FNCC refuse de ramener le débat à une éventuelle compensation financière. « Cela a commencé avec la culture « non essentielle » pendant la crise sanitaire et la vision portée par Emmanuel Macron : tout a un prix. Si il y a une difficulté ponctuelle, la seule question est : comment on va compenser financièrement ? Or, c’est ça l’exception culturelle française, la culture n’est pas une marchandise. »

