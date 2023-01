La généralisation de l’entretien prénatal précoce comme outil de prévention et de coordination

Petite enfance

Publié le 11/01/2023 • Par Natacha GORWITZ • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Cet entretien, dont bénéficie seulement 30 % des femmes bien qu'il soit obligatoire et remboursé, peut être une porte d'entrée dans le réseau local de périnatalité.

Plus de trente professionnels se sont retrouvés le 13 décembre au centre périnatal de proximité de Valréas (Vaucluse). Cette deuxième journée départementale de rencontres était organisée par l’association pour la recherche et l’(in)formation en périnatalité (ARIP) dans le cadre du programme des “1000 premiers jours” de l’Agence régionale de Santé (ARS) Paca.

« L’une des priorités de l’appel à projet remporté par l’ARIP en 2021 était de repérer tôt les dépressions maternelles pour éviter l’impact sur le développement du bébé », explique le Dr Jean Voisin, président de l’association Bien naître en Vaucluse, partenaire de l’initiative.

« Pendant la grossesse, l’entretien prénatal précoce permet de repérer des femmes qui peuvent potentiellement présenter des états dépressifs », poursuit le médecin généraliste à Avignon. Bien qu’il soit obligatoire depuis 2020 et remboursé à 100 % par l’Assurance maladie, « l’entretien prénatal précoce ne touche que 30 % des femmes enceintes. Le but est d’arriver à 80 % », souligne le Dr Voisin. L’entretien postnatal précoce, obligatoire depuis juillet, « permet après la naissance de repérer des femmes qui jusque-là ne présentaient aucun signe inquiétant et qui peuvent s’avérer débordées », complète-t-il.

« Il faut savoir faire alliance avec la personne »

L’ARIP a formé l’ensemble des sages-femmes de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) de Vaucluse à l’entretien prénatal précoce en 2021, à l’entretien postnatal précoce en novembre 2022. « En PMI, on a rapidement intégré l’entretien prénatal précoce dès qu’il a été systématisé en 2006 », souligne Véronique Parmentier, sage-femme territoriale de PMI dans le Vaucluse. « Nous avons déjà pour préoccupation de réaliser un entretien global et de considérer la personne dans son environnement », explique la sage-femme. « Pour que la parole se libère, il faut savoir faire alliance avec la personne, qu’il y ait la confiance et le respect », insiste-t-elle.

Une fiche de synthèse récapitule les moments importants de l’entretien. « Ça permet de faire un suivi et de l’orienter vers d’autres partenaires. Avec cet entretien, on l’installe dans un réseau de professionnels », renchérit la sage-femme. À ce titre, sa généralisation permet d’optimiser les missions de prévention et de coordination des réseaux périnataux de proximité. Dans le cadre du programme des “1000 premiers jours” de l’ARS Paca, l’ARIP a également lancé une carte interactive à différentes échelles de territoire qui recense avec leur accord l’ensemble des acteurs impliqués en (psy)périnatalité.

« On s’appuie sur un réseau de sages-femmes libérales et d’autres professionnels de la périnatalité »

Avec 3 200 naissances par an, le centre hospitalier Henri-Duffaut à Avignon est la maternité de référence dans le Vaucluse, où sont adressées les grossesses pathologiques. « L’ensemble de nos sages-femmes sont formées à l’entretien prénatal précoce mais je n’ai pas les moyens humains d’assurer les 3 200 consultations nécessaires pour le faire », souligne Sandy Duval, sage-femme cadre supérieur en charge du pôle Femme, mère, enfant de l’hôpital d’Avignon. « C’est pour cela qu’on s’appuie sur un réseau de sages-femmes libérales et d’autres professionnels de la périnatalité qui est bien constitué en Vaucluse », poursuit-elle.

Pour accompagner les patientes qui ont des difficultés psychosociales, un staff médico-psycho-social a lieu tous les lundis en présence des sages-femmes de consultation, des médecins, des psychologues et des assistantes sociales. « Il y a une part de femmes invisibles qui peuvent passer sous les radars parce que tout va bien ou au contraire, qui vont trop mal pour être visibles », met en garde le Dr Voisin.