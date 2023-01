L’entretien prénatal précoce : un dispositif obligatoire mais encore peu réalisé

Petite enfance

Publié le 04/01/2023

Seulement 30 % des femmes bénéficient de l’entretien prénatal précoce alors même que ce rendez-vous est obligatoire et remboursé.

En 2020, l’entretien prénatal précoce est devenu un rendez-vous obligatoire du suivi de grossesse. Pris en charge à 100% par l’Assurance maladie, il est proposé aux parents à partir du quatrième mois. « Le plus tôt, c’est le mieux mais il peut être fait tout au long de la grossesse », explique Mireille Klein, sage-femme coordinatrice au pôle Femme-Enfant au centre hospitalier Louis-Giorgi à Orange (Vaucluse). Il peut être réalisé par un médecin généraliste, un gynécologue ou une sage-femme de la maternité, en libéral ou de la Protection maternelle et infantile (PMI), en cabinet médical ou au domicile.

« Cet entretien permet à la femme ou au couple d’aborder le projet de naissance, de dépister une situation de vulnérabilité et de mettre en place un suivi », poursuit Mireille Klein. « Une fiche de recueil est établie par le médecin ou la sage-femme qui reste dans le dossier et permet de faire les transmissions », ajoute-t-elle.

« C’est un moyen de repérer des difficultés psychosociales mais ça permet aussi à l’ensemble des femmes enceintes et des couples d’aborder des questions dans un temps dédié qu’on a pas forcément dans le cadre d’une consultation médicale, d’apporter de la réassurance et de définir comment on va au mieux les accompagner », explique Sandy Duval, sage-femme cadre supérieur en charge du pôle Femme, mère, enfant au centre hospitalier Henri-Duffaut à Avignon.

La question de l’allaitement ou celle du retour précoce de la maternité peuvent être abordées au cours de cet entretien qui dure entre 45 minutes et une heure. De façon plus générale, ces pistes peuvent être explorées : comment je vis ma grossesse ? Comment je me sens (dans mon corps, psychologiquement, dans ma vie sociale, au travail) ? Quelles sont mes inquiétudes par rapport à la grossesse, à l’accouchement et à l’arrivée de mon enfant ? Comment j’imagine mon retour à la maison après l’accouchement ? Serais-je soutenue par l’entourage si besoin ?

L’entretien postnatal précoce

Ce dispositif a été complété par l’entretien postnatal précoce, obligatoire depuis le 1er juillet 20222. Celui-ci doit être systématiquement proposé à la femme et/ou aux parents entre la 4e et la 6e semaine après l’accouchement. Il peut être conduit une deuxième fois entre la 10e et la 14e semaine si le professionnel l’estime nécessaire ou à la demande des parents.

En revanche, cet entretien n’est pris en charge qu’à 70 % par l’Assurance maladie, sachant que cet entretien est valorisé à hauteur de 42 € lorsqu’il est réalisé par une sage-femme au domicile (36 € au cabinet).