Télétravail : point trop n’en faut

Organisation

Publié le 22/12/2022 • Par Maud Parnaudeau • dans : A la une emploi, Actu Emploi, Actu expert santé social, actus experts technique, France, Statut technique, Toute l'actu RH

Dans une contribution publiée le 19 décembre, le think tank « Sens du service public » revient sur le déploiement du télétravail et les nécessaires réflexions organisationnelles qui doivent l’accompagner pour concilier aspirations individuelles et missions de service public.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Centré sur l’individu, le télétravail ne risque-t-il pas de faire oublier le « sens du service public » ? C’est la crainte formulée par le think tank éponyme dans sa dernière contribution intitulée « Déploiement du télétravail dans la fonction publique : concilier service public de proximité́ et attentes sociétales ».

Reconnaissant l’intérêt de cette modalité de travail, qui donne « la possibilité de s’affranchir des trajets domicile-travail et d’articuler, parfois mieux, vie professionnelle et vie familiale », les auteurs relèvent surtout les risques induits par un déploiement massif, tel que prôné par « de nombreuses voix ».

Et de citer un autre think tank, Terra Nova, qui proposait en 2018 de créer « un droit effectif au télétravail opposable à l’employeur ». Plus récemment, la Cour des comptes pressait « les administrations d’accélérer la dynamique au nom de la qualité de vie au travail, mais aussi de l’amélioration de l’efficacité du service public ».

Face à cet engouement « Sens du service public » rappelle l’importance d’analyser l’impact que le télétravail peut avoir, non seulement sur les agents et les collectifs, mais aussi sur « les usagers, l’ensemble de la société et notre modèle social ».

Une relation usagers à valoriser

Pour assurer une bonne conciliation du télétravail avec l’accueil du public – qui reste « indispensable à la cohésion sociale » – le think tank préconise de « revaloriser les front-offices, les fonctions d’accueil, d’orientation, de conseil », tout « en renforçant les back-offices ». Avec l’idée que « l’expérience usager » et « l’égalité d’accès au service public » doivent primer.

Loin d’être le levier d’une relation renouvelée entre l’administration et les usagers, une « généralisation hâtive du télétravail » conduirait « inévitablement à une transformation des modes de relation à l’usager (…) au mépris de l’accueil des publics les plus fragiles » et « à la dégradation du service rendu », estiment les contributeurs.

« Le contact direct des agents publics avec les citoyens doit être une priorité absolue », affirme encore le think tank qui plaide pour un développement des « dispositifs d’aller-vers, comme les bus itinérants, les visites à domicile (…) ».

Inégalités sous-jacentes

Les auteurs de la note alertent par ailleurs sur les risques de fracture entre les télétravailleurs et ceux pour qui cette modalité de travail est impossible en raison de la nature de leur métier. « Beaucoup d’agents publics se sentent “oubliés” ou “invisibles” », assurent-ils, voyant se dessiner « une nouvelle ligne de fracture sociale entre la possibilité d’organiser son travail de façon autonome et l’obligation de se déplacer pour exercer des métiers en perte d’attractivité ».

Le télétravail présentant, de surcroit, des avantages pécuniaires et matériels (indemnité télétravail, économies sur les déplacements, sur la garde d’enfants…), cela pourrait aggraver la perte d’attractivité des métiers de terrain et de proximité. « Pour cette raison, la valorisation financière des métiers pour lesquels le télétravail est impossible nous semble indispensable, comme la réflexion sur les métiers eux-mêmes, pour en revaloriser l’exercice », suggère le think tank.

Cet article est en relation avec le dossier