Cités de l’emploi et Bataillons de la prévention : quel est le problème ?

Publié le 20/12/2022 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Dans l’attente du Comité interministériel des villes annoncé en janvier, les communes populaires ne sont pas entièrement sereines : il a suffi d’une petite phrase d’Olivier Klein, ministre de la Ville, pour que les élus comprennent que la reconduction des dispositifs Cités de l’emploi et Bataillons de la prévention n’était pas acquise. Pourtant, pour nombre d’entre eux, leur bilan est positif ou n’induit que quelques besoins d’adaptation.

« Incertitudes sur la reconduction des Cités de l’emploi et des Bataillons de la prévention » : cette information issue de la rencontre, le 17 novembre, entre la commission « Politique de la ville et cohésion sociale » qui unit six associations d’élus (France urbaine, Ville et Banlieue, AMF, Amif, Villes de France, Intercommunalités de France), et Olivier Klein, ministre de la Ville, n’a encore pas trouvé d’éclaircissements. Des incertitudes expliquées, rapporte le compte rendu publié par France urbaine, par « des questionnements » qui demeurent : « Le ministre a indiqué qu’il disposait, à ce stade, d’évaluations inégales et contrastées sur ces deux dispositifs. Il semble avoir des informations dont les collectivités ne disposent pas », commente Emmanuel Heyraud, directeur cohésion ...

