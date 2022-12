« La COP 15 montre que les solutions sont aussi au niveau local »

Biodiversité

Publié le 20/12/2022 • Par Sylvie Luneau • dans : France

Près de 200 pays réunis à Montréal ont abouti à un accord, le 19 décembre, dans le cadre de la COP 15 sur la biodiversité. Parmi les élus locaux présents sur place, Christine Juste (EELV), adjointe au maire de Marseille, en charge de l’environnement et de la biodiversité, nous livre son analyse.

A quel titre étiez-vous présente à la COP 15 ?

Marseille faisait partie des rares villes françaises, avec Paris, à être sur place. Pas étonnant, puisque nous avons accueilli en septembre 2021 le congrès mondial de la nature de l’UICN, où a été signé « l’appel de Marseille : aidons la nature à nous aider ! ». La ville était conviée à la COP 15 en tant que membre de l’ICLEI (International council for local environnemental Inititiatives). Fondé en 1990, ce conseil international pour les initiatives écologiques locales regroupe 2 500 acteurs locaux (villes, communes, etc.) répartis dans 125 pays. Son objectif est d’aider les villes et les régions à anticiper et à répondre aux défis du changement climatique à la dégradation des écosystèmes. Nous étions présents à Montréal pour porter la voix ...

