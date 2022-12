Après la loi de transformation de la fonction publique, quelles avancées pour les agents en situation de le handicap

Inclusion

Quels sont les impacts de la loi de transformation de la fonction publique dans les collectivités, trois ans après le vote de cette loi ? La Fédération nationale des centres de gestion (FNCDG), France urbaine, Intercommunalités de France et Départements de France mesurent ses impacts à travers une enquête conduite auprès de près de 2200 collectivités. Premier volet de notre exploration : quels usages pour la titularisation d’apprentis en situation de handicap.

C’est une faculté ouverte par l’article 91 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 : les apprentis en situation de handicap peuvent, à titre expérimental pour une durée de 5 ans, être titularisés à l’issue de leur contrat d’apprentissage, dans le cadre d’emploi correspondant à l’emploi qu’ils occupaient. Les modalités de mise en œuvre sont encadrées par le décret n°2020-530 du 5 mai 2020.

Selon les résultats de l’enquête, le dispositif est encore émergent : 2% des répondants seulement s’y sont essayé. Plusieurs hypothèses selon le rapport d’analyse :

le fait qu’il s’agisse là d’une expérimentation ;

son caractère récent et peut-être méconnu, dont les modalités sont entrées en vigueur au début de la crise sanitaire ;

un développement de l’apprentissage d’ampleur inégale d’une collectivité à l’autre.

De plus, tout agent peut consulter librement un référent handicap, qui l’accompagnera tout au long de sa carrière. Mais les collectivités ont-elles créé ces fonctions de référent ? Non, dans presque 65 % d’entre elles. 8,92 % des répondants seulement ont effectivement nommé un référent. Et 26.15 % l’ont fait en le mutualisant via les centres de gestion.

Mais ce rôle reste encore très méconnu : 72,88 % des collectivités répondantes affirment que leur référent handicap n’a fait l’objet d’aucune saisine.

La loi TFP prévoit encore une expérimentation : « Jusqu’au 31 décembre 2025, les fonctionnaires en situation de handicap peuvent accéder à un corps ou cadre d’emplois de niveau supérieur ou de catégorie supérieure par la voie du détachement, sous réserve d’avoir accompli préalablement une certaine durée de services publics.

Selon les résultats de l’enquête, 47 répondants à l’enquête ont activé cette possibilité. Là encore, ce faible résultat est sans doute lié au caractère récent et expérimental de la mesure.