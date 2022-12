Accueil

Droit des collectivités

Droit des collectivités Actu juridique

Actu juridique Le marché des transports en commun lyonnais coupé en deux

Marchés publics

Le marché des transports en commun lyonnais coupé en deux

Publié le 21/12/2022 • Par Françoise Sigot • dans : Actu juridique, Régions

Eric Soudan

Sytral Mobilités, l’autorité organisatrice des transports en commun sur la grande agglomération lyonnaise, relance la DSP du premier réseau de transport de province, aux mains de Kéolis depuis plus de 30 ans. Elle opte pour deux lots, un pour les bus et un pour les métros et tramway, reprend en direct la relation usagers et impose un socle social à ses futurs délégataires.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Commande publique

Marchés publics

Mobilité - transports

Transport public