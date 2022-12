Ordre d’interrompre des travaux : la procédure contradictoire ne doit pas oublier les délais de la Poste…

Urbanisme

Publié le 23/12/2022

Le maire est tenu de dresser un procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées. Si, après établissement d’un tel procès-verbal, le maire peut, dans le second cas, prescrire par arrêté l’interruption des travaux, il est tenu de le faire dans le premier cas.

Dans cette affaire, le maire a dressé un procès-verbal constatant la réalisation de travaux entrepris en méconnaissance de l’autorisation d’urbanisme délivrée au requérant. Le maire a, par l’arrêté litigieux pris au nom de l’Etat, mis en demeure l’intéressé d’interrompre ces travaux.

Mais dès lors qu’une autorisation de construire avait été délivrée au requérant pour modifier et surélever une construction existante, la commune ne peut valablement soutenir que les travaux constatés par procès-verbal étaient insusceptibles de se rattacher à cette autorisation et que son maire se trouvait ainsi dans le cas de travaux entrepris sans autorisation de construire, lui donnant compétence liée pour prescrire l’interruption des travaux. Par suite, le maire, qui n’était pas tenu de prescrire l’interruption des travaux litigieux, devait respecter la procédure contradictoire prévue à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.

De plus, le juge rappelle que la décision par laquelle le maire ordonne l’interruption des travaux au motif qu’ils ne sont pas autorisés par une autorisation d’urbanisme précédemment délivrée, qui est au nombre des mesures de police qui doivent être motivées, ne peut intervenir qu’après que son destinataire a été mis à même de présenter ses observations, sauf en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles. Le respect de cette formalité implique que l’intéressé ait été averti de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde et qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations.

Ici, par un courrier daté du 3 octobre, le maire a indiqué au requérant qu’il envisageait de prescrire l’interruption des travaux et l’invitait à faire connaître ses observations dans le délai de cinq jours. Ce courrier, adressé en recommandé avec accusé-réception a été présenté au domicile de l’intéressé le 6 octobre et il a retiré ce pli le 18 octobre suivant, dans le délai de quinze jours indiqué par les services de la poste en application des dispositions de l’article R. 1-1-6 du code des postes et communications électroniques. Soit la veille de la signature de l’arrêté litigieux.

Dans ces conditions, en l’absence d’urgence ou de circonstance exceptionnelle, l’intéressé n’ pas disposé d’un délai effectif suffisant pour permettre de considérer que le caractère contradictoire de la procédure a été respecté.